مخرج مسلسل «البرنس» يكشف عن الأسماء التي يقدمها أبطاله داخل العمل

نشر المخرج محمد سامي صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل «البرنس»، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والتي جمعت بينه وبين الفنانة نور، والفنان محمد رمضان.

وكشف سامي عن أسماء الشخصيات التي يلعبها رمضان ونور، ضمن أحداث المسلسل حيث كتب تعليقاً على الصورة قائلاً: «أنا ورضوان البرنس وعلا، من مسلسل البرنس إن شاء الله في رمضان2020».

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من جانب آخر يستكمل أبطال مسلسل البرنس تصوير عدد من المشاهد الخارجية والداخلية للمسلسل بأستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، بعدها ينتقل فريق العمل إلى عدد من شوارع ومناطق القاهرة، ومدينة السادس من أكتوبر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية

مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان، ونور اللبنانية، وإدوارد، وأحمد زاهر، ومحمد مهران، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

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