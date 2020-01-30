سناء شافع: تزوجت 9 نساء واحدة منهن فنانة شهيرة و 3 جمعتهن في عصمتي

سناء شافع يكشف عدد زوجاته

كشف الفنان سناء شافع في تصريحات صحافية، أنه تربى على احترام وتقدير المرأة، ففي طفولته علمه والده ضرورة احترام المرأة حتى أنه ضربه في إحدى المرات عندما رفع صوته على والدته.

وأوضح شافع أنه تزوج 9 مرات، وكانت المرة الأولى من شقيقة أحد أصدقائه، واستمر هذا الزواج لمدة عامين، وكان عمره وقتها لم يتجاوز العشرينات، وأشار إلى أنه كان ما زال يدرس أثناء زواجه.

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الزوجة الثانية لشافع كانت ألمانية الجنسية، وتزوجها لمدة 7 سنوات وأنجب منها ابنه عبد الله نديم الذي يدرس القانون في ألمانيا، وعن تفاصيل هذا الزواج أشار إلى أن والده لم يمانع هذا الزواج، لكنه نصحه بتحمل نتائج هذه التجربة، وعن سبب الانفصال عن الألمانية، أكد أنه كان يريد العودة لمصر لكن زوجته رفضت فانفصلا.

تابع سناء شافع أن زوجته الثالثة هي الفنانة ناهد جبر، لكنه خانها أكثر من مرة، وعندما علمت ذلك قررت الانفصال عنه، وأشار إلى أنه خلال زواجه جمع بين 3 نساء في عصمته.

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تزوج شافع من سيدات من عائلات عريقة، وبعدها سيدة كويتية ثم تزوج الفنانة ندى بسيوني، وأنجب منها ابنته مايا، وزوجته حالياً هي السيدة ماجدة، التي تزوجها منذ أكثر من 14 عاماً، ورغم ذلك فتربطها علاقة طيبة بالفنانة ندى بسيوني.

وأشار سناء شافع أن ماجدة هي السيدة الوحيدة التي تزوجها بحضور أهله، وأكد أنه يحرص على أن يتعامل مع بناتها بكل حب.

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