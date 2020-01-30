داود حسين يتعرض لأزمة قلبية أثناء تصوير مسلسله الجديد

داود حسين يكشف أسباب تعرضه لوعكة صحية

حل الفنان داود حسين ضيفاً على برنامج et بالعربي، وتطرق خلال حواره إلى تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً، وكشف عن السبب في تطورات حالته الصحية.

أشار داود أنه تعرض لأزمة قلبية أثناء تصويره لمسلسل في ذاكرة الظل، وأشار إلى أن السبب الأساسي في ذلك هو تناول الأكل، ونصحه الأطباء بتخفيف الطعام الذي يتناوله، وذلك بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب، وحرص أن يطمئن جمهوره على حالته الصحية.

يشار إلى أن داود حسين كان قد أثار قلق جمهوره ومتابعيه عندما شارك جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة له على سرير المرض، وعلق قائلاً: «الحمد لله رب العالمين أنهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز وجل... ووجود إنسان يحب عمله ويملك كاريزما إنسانية رائعة... محب للخير... صديق الجميع... أنه يجعلك تفخر بوجود الدكاترة أمثاله في الكويت... دكتور بدر المهدي... في مستشفى مبارك... قسم القلب... شكراً من القلب الذي عالجته... ومرحباً بك في قائمة إخوان دنياي».

يشار إلى داود حسين يجسد خلال مسلسله الجديد دور رجل شرير، وذلك على عكس الأدوار التي اعتاد تقديمها، ويشاركه البطولة كل من عبير الجندي، وشيماء على، وأحمد إيراج، ومحمد صفر، ومن تأليف مريم نصير، وإخراج محمد كاظم.



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