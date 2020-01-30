اصالة: أحببت طارق العريان من طرف واحد وقلت له جربني

أصالة تعترف: أحببت طارق العريان من طرف واحد

تداول رواد مواقع تواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً، تحدثت فيه الفنانة أصالة خلال لقائها عن علاقتها بمطلقها المخرج طارق العريان.

وكشفت في هذا الفيديو عن حبها الشديد له، وأن حبها له كان من طرف واحد، وأنها التي طلبت منه أن يجربها ويتزوجها، وإن لم يرض بها من الممكن أن يعيدها إلى بيت أهلها، وتابعت أصالة حديثها وذكرت العديد من مزايا طارق العريان.

قالت أصالة نصاَ: «أحببت زوجي من طرف واحد، ثم قلت له جربني، هو لم يشد لي بل أنا من شدد له. أحب هدوءه وتوازنه ودفئه».

دائماً ما يقال عن أًصالة أنها صاحبة شخصية قوية، وفي أحد المقاطع في الفيديو ردت باستغراب على الجمهور في إحدى حفلاتها، وقالت «أنا قوية! استغرب كيف إن الناس يقولون عني دائماً أنني قوية، أقسم بالله أنني سيدة ضعيفة بل ضعيفة جداً».

يذكر أن أصالة وزوجها المخرج طارق العريان كانا قد أعلنا انفصالهما خلال الفترة الماضية، ويشار إلى أن أصالة كانت قد جُرحت من زوجها بسبب الخيانة، وذلك رغم حبها الشديد له.

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أحيت أصالة عدة حفلات غنائية بعد إعلان الانفصال، وكان آخرها الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات ليالي القصيم، وكانت قد غنت أغنية «شامخ» وأشارت أن هذه الأغنية تعبر عنها بقوة.



شاهدي الفيديو :