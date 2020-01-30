شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا مراقبة تلتقط فيديو صادم لفشنيستا خليجية وهي تعنف ابنتها والان مع التفاصيل

الفاشينيستا الكويتية المعروفة نهى نبيل

تسبب فيديو التقطه كاميرا مراقبة داخلية للفاشينيستا الكويتية المعروفة نهى نبيل، يظهرها وهي تعنف وتوبخ ابنها الصغير بألفاظ نابية تخدش الحياء، في موجة من الجدل والانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وتصدر مقطع الفيديو خلال ساعات محدودة تراند "تويتر"، عبر وسم أطلق عليه رواد السوشيال ميديا (#نهى_نبيل)، نشره وتداوله متابعوها تحت وطأة الصدمة، معبرين عن استيائهم من هذا التصرف الذي اعتبروه شديد الإساءة للإعلامية الكويتية.

وظهرت نهى نبيل بالفيديو في بيتها تعنف ابنها الصغير بإشارات عنف وصوت عالٍ وألفاظ نابية في حضور زوجها الذي يبدو أنه فضل السكوت وعدم التدخل، ما أثار موجة غضب من قسوة التعامل مع طفل صغير وتعديها السافر على حقوقه وإهانته بهذا الشكل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاميرا مراقبة تلتقط فيديو صادم لفشنيستا خليجية وهي تعنف ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.