كاريكاتير.. تريزيجيه والمحمدي.. من مقاعد البدلاء لكتابة التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قاد الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي فريقهما الإنجليزي أستون فيلا إلى كتابة التاريخ في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

تريزيجيه سجل هدفاً لـ"الفيلانز" من عرضية المحمدي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليفوز أستون فيلا على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، في إياب نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

الهدف قاد فيلا للتأهل إلى المباراة النهائية من البطولة بعد غياب استمر 10 سنوات، وتحديداً منذ الهزيمة أمام مانشستر يونايتد ينتيجة 1-2، يوم 28 فبراير/شباط، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

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وبات "الفيلانز" ثاني أكثر الفرق تأهلاً للمباراة النهائية من البطولة بالتساوي مع مانشستر يونايتد، بواقع 9 مرات لكل منهما، في الوقت الذي تأهل فيه ليفربول إلى المباراة النهائية 12 مرة، ليكون في الصدارة.

الغريب أن اللاعبين شاركا في المباراة كبديلين في الدقائق الـ10 الأخيرة، ولكنهما نجحا في كتابة تاريخ جديد للنادي، الذي عاد لتوه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما عانى من البقاء بعيداً عن أضوائه منذ عام 2016.



