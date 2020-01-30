أرملة نجم كرة السلة كوبي براينت تخرج عن صمتها بعد الفاجعة

Jan 30, 2020
بعد ثلاثة أيام من مقتل زوجها نجم كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت وابنتهما البالغة من العمر 13 عاما وسبعة آخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، خرجت أرملته عن صمتها في رسالة نشرتها عبر موقع انستغرام قالت فيها إنها “محطة تماماً”.
وأرفقت فانيسا الرسالة بصورة جديدة لها مع براينت وبناتهما الأربع ومن بينهن “جيانا” التي توفيت في تحطم حادث المروحية.
وقالت فانيسا ”نود أنا وبناتي التقدم بالشكر للملايين الذين عبروا عن الدعم والحب خلال هذه الفترة العصيبة. نحن محطمون تمامًا بسبب فقد زوجي الحبيب كوبي، الذي كان أبا رائعا لبناتنا، وطفلتي الجميلة جيانا، الابنة المحبة الرائعة”. وختمت قائلة “لا توجد كلمات لوصف الألم الذي نشعر به الآن”.
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