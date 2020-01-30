شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. تفاصيل القبض على الممثل الأمريكى شون وايس متلبسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت شرطة مدينة ماريسفيل بولاية كاليفورنيا، القبض على الممثل الأمريكي شون وايس بتهمة السطو على منزل، يوم 26 يناير الجاري، والذى كان تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدرة.

وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، إنهم عثروا عليه وهو يقوم بخرق مرآب للسيارات في فان نويس بكاليفورنيا، قبل أن يتحطم الزجاج الأمامي لسيارة كان بداخلها، وذلك في أثناء استجابتهم للاستغاثة.



شون وايس

وبمجرد نشر خبر اعتقال شون على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، سارع عدد من جمهوره للتعبير عن حزنهم إزاء الموقف، وكتب أحدهم: "هذا أمر محبط، آمل أن يحصل على المساعدة التي يحتاجها".

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ويمتلك شون سجلا إجراميا حافلا، فقد حكِم عليه بالسجن لمدة 150 يوما بتهمة السرقة في يوليو 2017، وبسبب الازدحام في السجن، أُطلق سراح فايس بعد 12 يوما ولكن تم سجنه بعد فترة وجيزة لحيازته عقار الميثامفيتامين المخدر، وبعدها قضى 90 يوما في السجن.

وفي عام 2018، صدم الممثل -أيضا- جمهوره عندما تم سجنه بجريمة ارتكاب جنحة تحت تأثير المخدرات في الأماكن العامة في شمال كاليفورنيا، وبعد فترة سجنه قال "وايس" إنه سيفحص نفسه في مركز إعادة التأهيل.

قام بأداء شخصية جولدبرج في الفيلم الشهير Mighty Ducks، الذي عُرض في تسعينيات القرن الماضي، و هو فيلم درامي كوميدي أمريكي لعام 1992 يدور حول فريق هوكي دوري للشباب من إخراج ستيفن هيريك وبطولة إميليو إستيفيز.