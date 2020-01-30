شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة هندية تعلن اعتزال الفن أمام الكعبة: أعطانى الله حياة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة الهندية رابي بيرزادا توبتها واعتزالها الفن بعد أداء العمرة فى مكة المكرمة، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مجموعة صور وفيديوهات مرتدية الحجاب.



رابي

وعلقت رابى على إحدى صورها قائلة :" صليت من اجل كل من ساندني في هذه الرحلة. من الصعب جداً التحكم في عواطفك عندما تكون أمام الله مباشرة. لكن الامتحان الحقيقي يبدأ بعد العمرة. شخص مثل مولود جديد. رحلتي فى العودة من المدينة في 3 فبراير .. عيد ميلادي. يعلم الله أنني لم أخطط لأي منها. لقد أعطاني الله حياة جديدة. حياة مسلم".









وتابعت تعليقا على صورة أخرى :" نعم أتباهى بإظهار مناسك العمرة، لأن هذا شيء افتخر به، يجب علينا جميعا أن نبدي طقوسنا الدينية بعيدا عن الرياء والتكبر، جئت إلى مكة المكرمة ولا شيء يمكن أن يجعلني أكثر سعادة".

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وأضافت رابي : "أنا فنانة، أرسم، أصور، لكن بصراحة لم أر مكانا أو كائنا واحدا في هذا العالم يشبه هذا، أخذت صورا من جميع الزوايا، ورغم أنها صورة عادية لكنها تعطيك انطباعا بأنها ثلاثية الأبعاد، فهي معجزة في حد ذاتها".

كما أكدت الممثلة أنها ستعتزل التمثيل بعد ظهور صور ومقاطع فيديو خادشة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتقدت من قاموا بتسريب صورها وفيديوهاتها ، مؤكدة أنه إن لم ينالوا عقابا في الدنيا فإن الله معاقبهم في الآخرة.

وفي سياق أزمة رابي، كانت السلطات الباكستانية قد فتحت تحقيقا في الحادث لكنها لم تتوصل إلى أي معلومة تتعلق بالكيفية التي سربت بها صور الممثلة على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المشاهير.