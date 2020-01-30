شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس ابنها اللى بيطلب.. متابع لأصالة: أنا عايز مصروف.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحد متابعى النجمة أصالة طلب لها بطريقة ساخرة أنه يريد مصروف منها، تعليقا على صورتها مع ابنها الصغير "على" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، التى قالت به إنه بدأ بطلب مصروف عند ذهابه للمدرسة.



اصالة

وقالت أصالة تعليقا على صورتها مع ابنها "على العلّوش العالى الغالى صار بياخد مصروف الصبح عالمدرسة.. وأحلى وألطف وأطيب ولد بالعالم بيطلب فلوس، بيكون جايه عبالي أرقص من الفرح .. والشكر الّلى بيشكره بيضطرنى قلّه والله هاد أقلّ واجب يا سعادة الرّوح"، فكان رد المتابع عليها "وانا بدى مصروف".





وكانت نشرت أصالة صورة ابنيها من المخرج طارق العريان، وهما على وآدم، وعلقت على الصورة قائلة "ولادي نعمه كبيره بحمد ربّي عليها بكلّ لحظة .. الله يحفظ كلّ ولاد النّاس ويحفظهم .. نهاركم سعيد".

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وما زالت النجمة أصالة تعيش أجواء ما بعد الانفصال عن زوجها السابق، المخرج طارق العريان، ورغم الظهور المتكرر لأصالة، وإحيائها العديد من الحفلات الغنائية، إلا أن حالة الانفصال بين الثنائى تلقى بظلالها سواء فيما يقوم الزوجان السابقان بنشره عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعى، أو فى ظهورهما فى المناسبات الفنية.

يشار إلى أن أصالة تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها، وقد روجت ابنتها شام الذهبى للكليب الجديد، بعدما نشرت أصالة فيديو لابنتها عبر إنستجرام، حيث قالت: "يا جماعة أنا مع ماما.. بدى أقولكم بكرة هيصير فيه قلبان.. لأن ماما هتنزل أغنية من القلب.. وشىء ما صار قبل ذلك".

وطرحت منذ أسبوعين، كليب "شامخ"، أحدث أعمالها الغنائية، عبر موقع "يوتيوب"، حيث حقق ما يقرب من 7 ونصف مليون مشاهدة فى أقل من 3 أسابيع، وكانت نشرت عبر حسابها على انستجرام فيديو لكواليس الكليب، وعلقت عليه قائلة "من كواليس تصوير فيديو شامخ".