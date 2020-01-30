شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تصور دورها فى فيلم "مش انا" فى السعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم تامر حسنى تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، مع مجموعة كبيرة من النجوم، حيث يتم تصوير الفيلم حاليا فى المملكة العربية السعودية، ونشرت حلا شيحة بطلة العمل، صورتين مع أسرة الفيلم من الرياض، وعلقت عليها "من الرياض مع فريق عمل فيلم مش أنا.. من أجمل الصور".

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح لنا سابقا، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.



حلا شيحة وماجد الكدوانى مع أسرة الفيلم

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حلا شيحة وماجد الكدوانى

يشار إلى أن حلا شيحة قدمت آخر أعمالها مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازى، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

ودارت أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

يشار إلى أن تامر حسنى يعرض له حاليا فيلم "الفلوس"، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد السقا ومى عز الدين، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.