شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم وشقيقته غادة عادل فى "مملكة إبليس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الفنان كريم قاسم عرض مسلسلة "مملكة إبليس"، وقال كريم عن دوره "أقوم فى المسلسل بدور حماصة أخو أزهار التى تقوم بدورها الفنانة غادة عادل وهى إحدى السيدات الثلاثة الكبار فى الحارة، وهو يحب "غريبة" جارته فى الحارة والتى تقوم بدورها أسماء جلال".

مسلسل "مملكة إبليس"، يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل الحارة، وهو من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كريم قاسم، إيمان العاصى، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال.

وكان كريم قاسم قد أعلن على صفحات السوشيال ميديا الرسمية مشاركته في بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين"، والمنتظر عرضه فى رمضان المقبل، وهو من بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، نسرين أمين، محمود حجازى، نبيل عيسى، من تاليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

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من آخر أعمال كريم قاسم كان فيلم "سواح"، وتدور أحداثه حول قصة الشاب سمير الذى يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به فى الطريق ويحتجز كلاجىء في لوكسمبورج، وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة.

كما يستعد الآن للجزء الثانى من فيلم "أوقات فراغ"، ومن أحدث أعماله بطولة حكاية "مين طفى النور" فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، وبطولة فيلم "ولاد رزق 2" الذى تجاوزت إيراداته الـ 100 مليون جنيه مصرى.