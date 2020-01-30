شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السبكى عن تعاونه مع حمو بيكا: مفيش شغل بيننا وأتصور معايا للذكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة تجمع بينه وبين المنتج أحمد السبكى والمخرج عثمان أبو لبن والفنان محمود عبد الغنى والمطرب الشعبى محمود الليثى على صفحته عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً "انتظروا الجديد".

وتواصل ”الخليج 365” مع المنتج أحمد السبكى لكى يكشف عن التعاون الجديد بينه وبين مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد نشر الأخير صورة تجمعهما، فقال السبكى: "لا يوجد أى عمل فنى يجمع بينى وبين حمو بيكا، موضحاً أنه قابله صدفة فى أحد الكافيهات وأتى معه إلى المكتب لكى يلتقط صورة تذكارية فقط، وبالصدفة كان متواجد الليثى ومخرج فيلمى الجديد "توأم روحى" الذى تغير اسمه إلى "حلم حياتى"، للنجم حسن الرداد، والفنان محمود عبد الغنى.

فيلم "حلم حياتى" تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدى، ويلعب دور البطولة الفنان حسن الرداد، بينما يشاركه فى دور البطولة النسائية الثنائى عائشة بن أحمد وأمينة خليل وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض.

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وكان حمو بيكا قد صرح بأنه قام بمنع أغانى حسن شاكوش التى قدمها فى البرامج التليفزيونية خلال الأيام الماضية، خاصة أنه يمتلك الحقوق الملكية الفكرية لتلك الأغانى، مشيراً إلى أنه سيظل محتفظاً بحقه فى تلك الأغانى حتى آخر نفس فى عمره، على حد قوله، مضيفاً أنه ليس من حق حسن شاكوش أن يغنى إلا بأمر منى، وأنا لم أوافق على غنائه بدون تصريح أو علم منى.

وأشار بيكا "أنا اللى عملت حسن شاكوش" والكل يشهد بذلك، موضحاً أن أرقام أغنياته تثبت صحة كلامه، "حيث حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب، ولكن مشاهدات شاكوش أقل منى بكثير، واللى عاوز يصدق يدخل يشوف".