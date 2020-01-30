شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يستعد للسفر إلى السعودية لعرض مسرحية "حزلقوم" 5 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أحمد مكى للسفر إلى السعودية وتحديداً الرياض لعرض أولى أعماله المسرحية "حزلقوم"، فى الفترة من 5 فبراير حتى 8 فبراير، ويقدم مكي خلال العرض شخصية "حزلقوم" وهى الشخصية التى اشتهر بتقديمها من خلال فيلمه "لا تراجع ولا استسلام" وأيضاً مسلسله الكوميدى "الكبير"، حيث سيتم تقديم الشخصية بصيغة جديدة ومختلفة، على أن يقدم من خلالها 4 شخصيات على خشبة المسرح.

وأكد منتج العرض المسرحى مجدى الهوارى أنه اختار حزلقوم لأنه من أشد المعجبين بالشخصية، ودائمًا كانت قادرة على انتزاع الابتسامة منه ومن كل من يعرفهم بكل الأعمار والمستويات، والعرض إخراج كريم سامي، وبطولة كل من: أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، سليمان عيد، محمد محمود، ميرنا جميل.

وكانت آخر أعمال مكى مسلسل "خصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم بيومى فؤاد ، انتصار، ويزو ، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.