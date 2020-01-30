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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
"ثقة في الله أقوى سوبر" بتلك الكلمات أعلن الفنان محمد رمضان استعداده لإحياء حفل إفتتاح مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات، والمقامه بين الأهلي والزمالك.
منظم الحفل نبيل السويسي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحفل يقام بالتنسيق مع اتحاد الكرة الإماراتي بالتعاون مع اتحاد كرة القدم المصري، ويقدم به الفنان محمد رمضان، مجموعة من أشهر أغانيه، مثل (نمبر وان)، (فيرزاتشي)، (لسلطان)، وغيرها".
وأضاف:"نعد لتقديم عرض استعراضي خاص للمباراة، بمصاحبة الألعاب النارية، والفقرة من تنظيمى، وتنفيذ لوجستى ماهى الشوربجى، مدير الموقع يوسف عادل، العاب ناريه سامى يوسف، وتصميم رقصات الفنان اللبناني هادى عواده ".
الفنان محمد رمضان كان قد نشر الملصق الدعائى للمبارة عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، وعلق عليها قائلً :"بإذن الله ميعادنا يوم 20 فبراير في أبوظبي استاد محمد بن زايد حفل افتتاح كأس السوبر المصري ..الأهلي و الزمالك.. ثقه في الله أقوى سوبر".
كانت هذه تفاصيل خبر استعراضات وألعاب نارية.. تفاصيل حفل محمد رمضان بافتتاح السوبر المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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