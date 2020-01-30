حلا شيحة في كواليس "مش أنا" بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين من كواليس أحدث أفلامها "مش أنا"، من أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض. وعلقت: "من الرياض، مع فريق عمل فيلم مش أنا، من أجمل الصور". فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، والممثل السعودي فايز المالكي، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

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