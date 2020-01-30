أشرف زكي: أستعد لزيارة نادية لطفي لمتابعة حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه يتابع الحالة الصحية للنجمة نادية لطفي، ويستعد لزيارتها اليوم في المستشفى.

وأكد "زكي" في تصريح لمصراوي، إنه لا يوجد تطورات جديدة في حالتها الصحية، كما طالب جمهورها بالدعاء.

وكانت الفنانة الكبيرة قد دخلت في غيبوبة أمس الأربعاء، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ عانت من ضيق في التنفس منذ فترة، ودخلت بعدها العناية المركزة.

نادية لطفي من مواليد 1937، وتعتبر من أشهر نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد من الأعمال الخالدة أبرزها "النظارة السوداء"، "الناصر صلاح الدين"، "أبي فوق الشجرة"، "السمان والخريف"، وغيرها.