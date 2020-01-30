‪ جاد شويري لـ"الخليج 365": "عيب تحويل حادث منزل نانسي عجرم لعنصرية"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعرب الفنان جاد شويري عن سعادته بإعلان نانسي عجرم استعدادها لطرح أغنية جديدة بعنوان: "قلبي يا قلبي"، مؤكدًا إنها خطوة جيدة للغاية منها لتجاوز الظرف الإنساني الصعب الذي تمر به هي وأسرتها، مشيرًا لحادث اقتحام منزلها، وما يثار بشأن الاتهامات الموجهة لزوجها د.فادي الهاشم بتعمده قتل مقتحم المنزل.

جاد قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "نانسي تمر بظرف إنساني صعب جدًا، وأنا بقلبي معها وأدعمها، ومع احترامي وتقديري الكبير لها، أتمنى أن نترك الحادث للقضاء وهو المنصف العادل".

وأضاف: "استفزني تحويل الحادث لقضية عنصرية، نستهدف بها أخوتنا السوريين كلهم، ومن العيب أن نحمل أي عمل فردي سواء سوريًا أو لبنانيًا أو غيره، إلى أبعد من حدوده ونعممها، من حق الجميع التحدث عن الجريمة التي حدثت، ولكن بدون التعرض للسوريين، وهنا يصبح الموضوع خطيرًا".

جاد شويري، كان قد أثار الجدل عندما كتب عبر صفحته بموقع "تويتر" : "حلّوا عن السوريين بقى! هالعنصرية والقرف اللي عم ينكبّوا عهالناس ظلم... في المنيح والوحش عند كل البشر بكل مطرح عهالكوكب! الجنسية السورية مش تهمة.. ألذ الناس! مبسوطين هن يتهجروا ويتبهدلوا؟".