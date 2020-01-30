وليد توفيق: "القدس عربية والبيت لنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تفاعل الفنان اللبناني وليد توفيق، مع الوضع الراهن بفلسطين العربية، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القدس باتت محررة، وهي عاصمة "غير مقسمة" لإسرائيل.
ونشر "توفيق" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له بالكوفيه الفلسطينية، وعلق: "القدس عربية وستبقى عربية، البيت لنا والقدس لنا".
وكان "ترامب" قد أعلن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، عما أسماه "صفقة القرن" ومن خلالها تكون القدس العربية عاصمة موحدة لإسرائيل، واعتبرها فرصة أخيرة للفلسطينيين.
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