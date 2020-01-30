محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تستعد الفنانة سمية الخشاب، لطرح أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم "عربية أنا"، والتي قامت بتصويرها في سوريا. ونشرت "سمية" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للبوستر الدعائي للأغنية، وعلقت: "قريبا، استنوا فيديو كليب عربية أنا، على قناتي الرسمية بموقع يوتيوب". الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري. يذكر أن سمية الخشاب شاركت مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب تشوق جمهورها لـ "عربية أنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.