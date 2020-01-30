بهاء سلطان يستعد لاستقبال مولوده الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان بهاء سلطان عن استعداده لاستقبال مولودٍ جديدٍ يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أنه اختار له اسم "محمد" .

وكتب بهاء عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "هرزق بمولود يوم الأحد القادم ٢٠٢٠/٢/٢ بإذن الله (محمد)، اللهم أنبته نباتًا حسنًا واجعله قرة عين لوالديه واحفظه وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى، اللهم اجعله من الهداة المهديين، غير الضالين ولا المضلين، اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله من الراشدين، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، اللهم طهر قلبه، اللهم حصن فرجه، اللهم حسن أخلاقه، واملأ قلبه نورًا وحكمة، اللهم اجعلني وأولادي من الموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك، والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك، التاركين لكل معصية (اللهم أمين)".

بهاء تزوج عام 2013 من جيرمين مجدي، ولديه ثلاثة أبناء هما كادي وكندي وأحمد .