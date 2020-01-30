تراند اليوم : بملابس خليعة.. "إنجي خوري" تغضب عشاق "أم كلثوم"

أغضبت الممثلة السورية انجي خوري، عشاق المغنية المصرية الراحلة "أم كلثوم"، بعد أن قارنت نفسها بـ "كوكب الشرق"، بعد ظهورها بصورة خليعة.

وتعرضت "خوري" لهجوم واسع بعد أن نشرت عبر حسابها على موقع "تويتر" صورة لها بالملابس الداخلية السوداء، وعلقت عليها بقولها: "مين بتحبو بالليل انا ولا ام كلثوم؟".

وسارع المتابعون إلى إطلاق سيل من الهجمات بسبب مقارنة "خوري" نفسها بالمطربة الأشهر عربيًا، وإن لم يخل الأمر من مزاح معها من جانب المعلقين.

وعلق أحدهم قائلاً: "اسالك سؤال هل ام كلثوم او فيروز وهم من عمالقه الغناء العربي كسبو شهرتهم وحب الناس بالاغراء كما تفعلين اظن وضحت لكي الاجابه سامحيني لاسلوبي انا انتقدك نقد بناء ياريت تستفيدي منه احبك".