تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم الجميع بإعلان مثليتها الجنسية:أعيش في الجسد الخطأ

صدمت فنانة شهيرة، الجميع بإعلان مثليتها الجنسية، مشيرة في حوار جرئ لأول مرة أنها تعيش في الجسد الخطأ، وأنها تشعر أنها صبي منذ كان عمرها 14 عامًا.
وتصدرت عارضة الأزياء والفنانة الروسية إيرينا شايك غلاف مجلة "فوغ" بنسختها البريطانية وتم اجراء مقابلة جريئة معها.
وقالت في تصريحاتها الجريئة، إنها لطالما شعرت أنها تمتلك الجسد الخطأ وأنها صبي وليست فتاة، مؤكدة أنها كانت تجهل الأسباب التي جعلتها تشعر بذلك الامر : "ربما لأن والدي لطالما أراد إنجاب صبي كان يعاملني وكأني ولد".
وأضافت إيرينا قائلة أن إحساس اضطراب الهوية الجنسية بدأ حين كانت في الـ14 من عمرها، وبعد وفاة والدها قررت أن تتصرف كأنها صبي كما تشعر أنها لن تتزوج أبدا. وأضافت أنها الآن على الرغم من حبها لكونها امرأة الا انها استغرقت وقتا طويلا لتتجاوز شعورها أنها ولدت لتكون صبيا وأنها موجودة في الجسد الخطأ.
وأثارت تصريحات الفنانة وعارضة الأزياء الروسية، جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة الحوار بشكل واسع مع غلاف المجلة.