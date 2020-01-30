تراند اليوم : مباحث الكويت تحقق في فيديو الفاشنيستا الفاضح مع ابنها.. والأخيرة تعلق



أفاد حساب "المجلس" الكويتي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن مباحث الأحداث في دولة الكويت، فتحت تحقيقًا، اليوم الخميس، في مضمون مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام الفاشنيستا نهى نبيل بالصراخ على طفلها، وتوجيه شتائم وألفاظ بذيئة وخادشة للحياء له.

وفي أول رد من نهى نبيل على الهجوم الذي شنه البعض عليها، نشرت صورتها مع طفلها عبر خاصية "استوري" على حسابها عبر "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "حتى وإن كنت تمشي مستقيما ستجد من ينتقد ظلك المائل".

وكانت الفاشنيستا الكويتية أثارت الجدل، بعد ظهروها في فيديو مسرب من كاميرا مراقبة منزلها، تتحدث بألفاظ خادشة للحياء مع طفلها وتتهمه بالداعر وألفاظ أخرى، وهو ما أثار موجة جدل وغضب بين النشطاء.





