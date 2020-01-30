بعدما رفض اعتذارها.. مريم حسين تصعّد معركتها القضائية مع صالح الجسمي

لجأت الفنانة المغربية مريم حسين لتصعيد معركتها القضائية ضد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، بشأن الحكم بحبسها لمدة شهر وإبعادها عن دولة الإمارات.

وقالت مريم حسين في رسالة بثتها عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ بعد رفض اعتذارها: ”الكلمة اللي أقدر أقولها لجمهوري، إني أثق في القضاء الإماراتي النزيه، الذي أتمني أن ينصفني في مرحلة التمييز بعد شهر من اليوم إن شاء الله“.

وأضافت: ”وإذا كان هذا الشخص (ص.ج) الذي كتب بسنابه، إن هذا الحكم الأخير والنهائي حتى بالتمييز، فكيف ومن وين له الخبر قبل لا يتحول الملف حقي للقضاء اللي بالتمييز؟ اترك لكم التحليل“.

وتسببت رسالة مريم حسين في جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهمها الكثيرون بالتشكيك في نزاهة القضاء الإماراتي.

وعلق أحد الناشطين: ”هل تشكك مريم حسين بنزاهة القضاء وأن خصمها (صالح) لديه علاقات بالقضاء؟! ربما تريد أن تمهد لخطوة مهاجمة الإمارات فيما لو تم تنفيذ الحكم بحقها وتتهم القضاء لديهم بالفساد لكن الصحيح أن المادة (175) من نظام المرافعات الإماراتي نصت صراحة على أن طلب النقض لا يوقف التنفيذ بكل حال“.

وأردف مغرد قائلا: ”في مرحلة أنا الإنسان غلطه يعترف بغلطه، أظن مريم حسين ما تعلمت الدرس والحين تشكك بالقضاء والحكمة الصادرة، أتمنى يتم التنفيذ للحكم بسرعة علشان تتعلم“.