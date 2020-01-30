نهى نبيل تثير الجدل بعد تسريب فيديو منسوب لها خادش للحياء

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الفاشنيستا الكويتية، نهى نبيل، وهي توبخ طفلها بألفاظ خادشة للحياء، الأمر الذي عرّضها لانتقادات شديدة.

ويبدو أن الفيديو تم تسريبه من كاميرا المراقبة في منزلها، وظهرت وهي تقف أمام طفلها وتقوم بسبّه بألفاظ غير لائقة، فيما ظهر في المقطع شخص قيل إنه مسرب الفيديو.

وقال مسرب المقطع في تعليقه: ”تقول له يا قواد يا .. في أم تقول كده؟“، ثم أبرز هاتفه في المقطع ما يؤكد أنه مسرب الفيديو وأنه على هاتفه.

وتعرضت “نهى ” لانتقادات شديدة، ودشن نشطاء وسما يحمل أسمها وتداولوا تحته مئات التغريدات.

وقالت إحدى الناشطات وتدعى فاطمة: ”قهرتني قهرتني قهرتني بكره يقولون ليش الولد شخصيته ضعيفه ليش الولد نفسيته تعبانة ترا هذا كله بسبب معاملتكم الزفت للأطفال يا عديمين الإنسانية طفل بريء يسمع مثل هذا الكلام ومن أمه! ألا لعنة الله عليكم يا مجرمين يا قاتلين الطفولة “.

وعلقت ناشطة أخرى تدعى وجدان، قائلة: “بغض النظر عن كلامها وأسلوبها ورغم أني ما أحبها لكن شدخلكم جدد شدخلكم!!؟؟ مو من حق أي أحد ينتهك خصوصية بيت ناس ويسرب مقاطعهم وبطلوا مثاليه بالله يااي انصدمنا ومدري ايش هذا الواقع محد قالكم ارفعوا احد فوق!“.