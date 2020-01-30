بعد انفصالها عن عشيقها السعودي حسن جميل.. ريهانا تكشف عن فارس أحلامها الجديد

ظهرت الفنانة العالمية ريهانا في أحضان مغني الراب الأمريكي آيساب روكي، بعد أيام فقط من انفصالها عن الملياردير السعودي حسن جميل، وبعد حوالي 3 سنوات من المواعدة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، شوهدت ريهانا وروكي في حالة من الدفء والرومانسية في حفل Yams Day Benefit في 17 يناير/ كانون الثاني، أي في نفس اليوم الذي قطعت فيه علاقتها مع جميل، وعقب الحفل، استكمل الثنائي احتفالهما في نيويورك وقضيا الليلة معا.

وقال مصدر مقرب: ”لقد تقاسمت ريهانا وروكي جناح فندق خلال تلك الرحلة في نيويورك”، مشيرا إلى أن ريهانا كانت مترددة في الإعلان عن علاقتها مع روكي، وخاصة أنها كانت قد انفصلت للتو من علاقتها السابقة.

وأوضح المصدر ”أنهما يستمتعان حقا بشراكتهما، على الرغم من أن العلاقة بينهما غير رسمية، وهي لا تفكر فيما إذا كان هناك مستقبل مع روكي، إلا أنها مستمتعة حقا بالعلاقة معه“.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط اسم ريهانا وروكي عاطفيا، ففي 2013 تم رصدهما سويا وهما يستمتعان ببعضهما في مدينة نيويورك، لكن مغني الراب سارع إلى تهدئة أي شائعات عن علاقاتهما، قائلا: ”أنا لا أنظر إليها هكذا“.