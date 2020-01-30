صور.. ندوة فيلم الكنز 2 بحضور عبد الرحيم كمال

أقيم مساء أمس عرض فيلم الكنز الجزء الثاني والذي حمل أسم الحب والمصير وذلك ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي في نسخته السادسة والأربعون، عقب العرض أقيمت ندوة بحضور الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال وأدارها الناقد محمد السيد عبد الرحيم.

شكر في البداية مدير التصوير محمود عبد السميع رئيس المهرجان الكاتب عبد الرحيم كمال على حضوره مؤكدًا على أهمية حضور أحد أعضاء فريق عمل الفيلم للندوة لمناقشة العمل مع الجمهور والنقاد لأستفادة الطرفين.

ومن جانبه صرح عبد الرحيم كمال إن الفيلم كان مخطط له أن يكون جزء واحد فقط ولكن بعد نقاش طويل مع المخرج والجهه المنتجة

قرروا أن يكون الكنز على جزئين.

وأوضح ايضًا الكاتب عن بداية رحلة كتابة الكنز منذ مهاتفة المخرج شريف عرفة له بعد عرض مسلسل " شيخ العرب همام " في عام 2010 إلي وقت خروج العمل للنور، وأكد على حبه لكتابة أزمنه مختلفة ومتوازية في الأعمال وهو الأمر الذي يظهر جليًا في مسلسل أهو دة اللي صار، مسلسل الخواجة عبد القادر وبالطبع في فيلم الكنز فكل تلك الأعمال تدور في أكثر من زمن واحد.

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أجاب كمال على تسائل أحد الحضور عن كيفية

كتابة أزمنة مختلفة وهل كان الفيلم مكتوب بهاذا الشكل أم إن للمونتاج دور في تركيب الزمن وكان رده إن الكنز تم كتابة ازمنته الثلاثةعلى الورق كما خرجت على الشاشة وأضاف إن الورق إذا لم يكن متماسك بنسبة 80% على الأقل لن يخرج العمل بشكل جيد.

وفي النهاية أثني عبد الرحيم كمال على المخرج شريف عرفة وقال إنهما اشتركا سويًا في أختيار المراحل الزمنية الثلاثة بدقة شديدة لحساسية كل مرحلة في التاريخ منذ عصر حتشبسوت وهي صاحبة الكنز الذي يتم البحث عنه وعصر المماليك وعلى الزيبق كذلك الخمسينات وعصر الباحث الذي دار في السبعينات.

الجدير بالذكر إن فيلم الكنز 2 من تاليف عبد الرحيم كمال وإخرج شريف عرفة ومن بطولة روبي، هند صبري، محمد سعد، محمد رمضان، احمد حاتم، أحمد رزق وغيرهم الكثير.