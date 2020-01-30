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كريم قاسم في دور حماصة بمملكة إبليس

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يستعد الفنان كريم قاسم لعرض مسلسله الجديد مملكة ابليس من الغد على إحدى المنصات الإلكترونية وقال كريم عن دوره " أقوم في المسلسل بدور حماصة أخو أزهار التي تقوم بدورها الفنانة غادة عادل وهي احدى السيدات الثلاثة الكبار في الحارة وهو يحب غريبة جارته والتى

تقوم بدورها أسماء جلال. 

مسلسل مملكة ابليس يعتمد على الفانتازيا الشعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة. المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسي وبطولة كريم قاسم، احمد

داوود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، ، سلوى خطاب، أسماء جلال، خالد أنور، ايمان العاصي وغيرهم 

 

أعلن ايضًا كريم قاسم لى صفحات السوشيال ميديا الرسمية مشاركته في بطولة مسلسل لما كنا صغيرين، الذي من المنتظر عرضه في رمضان القادم والمسلسل من بطولة ريهام حجاج، نسرين امين، محمود حجازي، نبيل عيسى ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

 

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