أحمد مجدي لـ جمهوره: انتظروا وسيم الدقاق في فيلم طلعت حرب 2

نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق "مجدي" على الصورة: "انتظروا وسيم Advertisements الدقاق في دور نديم قريبا في فيلم طلعت حرب2". الدقاق في دور نديم قريبا في فيلم طلعت حرب2". جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مجدي، مسلسل "الانسة فرح", شاركه العمل عدد من الفنانين وأبرزهم:" مسلسل "الانسة فرح", شاركه العمل عدد من الفنانين وأبرزهم:" رانيا يوسف ، أسماء أبو اليزيد, محمد الكيلاني، أحمد خالد صالح, عارفة عبد الرسول " من إخراج: أحمد الجندي، وتأليف: عمرو مدحت.

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