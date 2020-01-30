بعد إختفائها الغامض.. ناتاليا أندريتشيكو تفاجئ محبيها

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة الروسية ​ناتاليا أندريتشيكو​ محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطمئنة أنها بصحة جيدة، وذلك بعد إختفائها الأسبوع الماضي في المكسيك.

وكتبت ناتاليا أنها على ما يرام وبصحة جيدة، وأبلغت محبيها أنها أرادت الهدوء والانعزال، لذلك قرّرت إيجاد مأوى في إحدى الغابات المكسيكية، وقد حجزت غرفة في فندق يبعد 200 كلم عن البحر، ويمتلكه صديقها الروحي الذي سبق لها أن لجأت إلى خدماته، لتتعمّق في عزلة تامة وتتلقى تطهيراً روحياً لمدة أسبوعين.

وإستغرقت العملية هذه المرة، حسب ناتاليا، يومين فقط، لكنها تشعر الان بأنها نشيطة وجاهزة للمشاركة في تحقيق مشاريع فنية هامة.



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