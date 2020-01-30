دانا حوراني تجدّد أغنية "زوروني" للسيدة فيروز.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة دانا حوراني نسخة مجدّدة من الأغنية الكلاسيكية الشهيرة "زوروني"، والتي تم تأليفها عام 1917 على يد الفنان المصري الراحل ​سيد درويش​، وقد تم تحديث الأغنية بعد عقود على صدورها من قبل ​السيدة فيروز​، وإكتسبت شعبية واسعة في جميع أنحاء العالم العربي، منذ ذلك الحين.

تتسم الأغنية بنفحة من الإبداع والتأمل، وسجلها جيو فيكاني، أما الميكس والماستر فقام بهما سليمان داميان، وقد تم تصوير فيديو كليب الأغنية تحت إدارة المخرجة الأردنية بنان علاونة، والتي قدّمت دانا كشخصية ملكية تتسم بالمأساوية، فباستخدام خلفية داكنة، تذكرنا القطعة بلوحة باروكية متحركة.

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