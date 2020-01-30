إيرينا شايك: طالما شعرت أنني صبي ولست فتاة وأمتلك الجسد الخطأ

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت عارضة الأزياء الروسية ​إيرينا شايك​ غلاف مجلة "فوغ" بنسختها البريطانية وتم اجراء مقابلة جريئة معها.

وصرحت إيرينا أنها لطالما شعرت أنها تمتلك الجسد الخطأ وأنها صبي وليست فتاة، مؤكدة أنها كانت تجهل الأسباب التي جعلتها تشعر بذلك الامر : "ربما لأن والدي لطالما أراد إنجاب صبي كان يعاملني وكأني ولد".

وأضافت إيرينا قائلة أن إحساس اضطراب الهوية الجنسية بدأ حين كانت في الـ14 من عمرها، وبعد وفاة والدها قررت أن تتصرف كأنها صبي كما تشعر أنها لن تتزوج أبدا. وأضافت أنها الآن على الرغم من حبها لكونها امرأة الا انها استغرقت وقتا طويلا لتتجاوز شعورها أنها ولدت لتكون صبيا وأنها موجودة في الجسد الخطأ.

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