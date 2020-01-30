كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد سامي برفقة محمد رمضان ونور في كواليس "البرنس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المخرج المصري محمد سامي، صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصورة برفقة الفنان محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور.

وعلق محمد، على الصورة قائلًأ:"انا ورضوان والبرنس وعلا من مسلسل البرنس ان شاءالله في رمضان 2020".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور المخرج المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الف مليون مبروك وبالتوفيق والنجاح بإذن الله تعالى" وأضاف آخر "في الانتظار طبعًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كسر الدنيا يا عبقري"

ويذكر أن المخرج محمد سامي، سبق وتعاون مع الفنان محمد رمضان، رمضان الماضي من خلال مسلسل "زالزال"، الذي شارك في بطولتة هنادي مهني وحلا شيحة وماجد المصري.