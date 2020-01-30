تراند اليوم : عرض “لما الزهر بلعب” .. يعيد أمجاد شيرين و سمير غانم سويا

تحدثت الفنانة شيرين عن مسرحيتها الجديدة «الزهر لما يلعب»، بمشاركة الفنانة سمير غانم، مشيرة إلى أنها وافقت على المسرحية لأنها لا تخص مسرحية المتزوجون على أي نحو.

وقالت شيرين، «أنا بطبعي لا أحب تكرار التجارب الناجحة، فأنا لا أعيش على أنقاض الماضي، فأنا أؤمن أن الاستثمار في الماضي أو في أي شى ناجح يعني أنني لا أزال مكاني ولم أتقدم للأفضل، فأنا أسعى لتقديم المختلف طوال الوقت».

وتابعت عن كواليس التعاون الجديد قائلة: «سمير غانم يشع طاقة إبداعية واجتماعية وكوميدية طوال الوقت، كما أن أفراد أسرته بالكامل لديها نفس الطاقة، فقد حضرت دنيا وإيمي البروفات، وكذلك صديقتي التي أحبها كثيرًا دلال عبد العزيز، وكانت الأجواء عائلية للغاية».

ويلتقى من جديد نجم الكوميديا سمير غانم مع الفنانة شيرين في «الزهر لما يلعب»، بعد أول لقاء جمع بينهما فى مسرحية «المتزوجون»، على مسرح الهوسابير، والتى مر على عرضها ما يقرب من 40 عامًا، وهي من إخراج طارق الإبياري.