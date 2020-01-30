تراند اليوم : تعرف علي حقيقة تقديم جزء ثان من فيلم “بنات ثانوي”

قرر القائمون على تقديم جزء ثان من فيلم “بنات ثانوي” الذي طرح في صالات السينما يوم 7 كانون الثاني الماضي، وحقق ايرادات كبيرة وصلت الى 5 مليون جنيه، بعدما طرحت الفكرة على صناع العمل ولاقت قبولاً كبيراً خاصة وأن هناك أحداث كثيرة تخرج من الموضوع وتم الاستقرار على تناول مرحلة الجامعة بالنسبة للبنات في الجزء الثاني.

ومن المقرر أن يتم البدء في كتابة العمل بعد شهر رمضان المقبل بعدما ابدى السيناريست ​أيمن سلامه موافقة على الفكرة، ونفس الأمر بالنسبة للمخرج ​محمود كامل، على أن يتم حسم أمر جميع الأبطال الذين شاركوا في الفيلم على أن يتم اضافة شخصيات وخطوط درامية جديدة ومن المتوقع أن ينطلق التصوير قبل نهاية العام الجاري.

الجدير ذكره أن فيلم “بنات ثانوي” بطولة ​جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، وهنادي مهنى، مي الغيطي، هدى المفتي، مايان السيد، ميدو عادل، ​كريم قاسم، ومحمد مهران، وآخرين من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات في الثانوية العامة عن ذواتهن وشخصياتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الدراسة الثانوية.