تراند اليوم : الظهور التلفزيوني الأول لحفيد عادل إمام – فيديو

الأسبوع الماضي نشر المخرج رامي إمام فيديو عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram ظهر خلاله ابنه عادل، الذي وجه الشكر للجمهور بعد تلقيه تعليقات على فيلم قصير أخرجه.

ولأول مرة يظهر عادل إمام جونيور، حفيد الفنان عادل إمام في برنامج تليفزيوني، من خلال لقاء أجراه مع برنامج mbc trending.

ويبدو أن عادل جونيور، سيسر على خطى جده ووالده وعمه، إذ درس الإخراج والتمثيل خارج مصر، واتخذ أول خطوة من خلال فيلم قصير نشره عبر YouTube.

خلال اللقاء كشف عادل إمام جونيور عن رأيه في فيلم عمه “لص بغداد” وقال إنه فيلم جميل وأكشن جديد ومختلف عن الأفلام التي سبق وقدمها.

أما عن الفيلم القصير الذي أخرجه، قال إنه كان مشروعا للجامعة واستعان بصديقه من المدرسة ليمثل فيه، وشقيقه حتى يخرج الفيلم، الذي استغرق يومين.

وكشف عادل إن والده المخرج رامي إمام عندما قرر أن ينشر فيديو له، كان هذا القرار صعبا بالنسبة له، لأنه كان يفضل أن يبعد أولاده عن الإعلام وأي شيء ينشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

تابع حديثه ليحكي أن والده قرر أن يُظهره في فيديو معه وطلب منه أن يحضر نفسه، وفعلا بدأ بتحضير نفسه والكلام الذي يقوله.

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وأكد عادل إن والده رامي هو من علمه أساسيات الإخراج، مشيرا إلى أنه تعلم منه ومن جده إذ يذهب معهما إلى اللوكيشن خلال التصوير.

وكشف أن جده أكبر داعم له وأنه علمه الكثير من الأمور منها الثقة في النفس وأن يكون متواضعا مع الناس وأن تكون سمعته طيبة وسط الجميع.

أما عن رأي الفنان عادل إمام في الفيلم الذي أخرجه، فقال إنه آخر من شاهده لأنه كان خائفا من ردة فعله، لكنه أعجب به وشجعه.

وكشف عادل إمام جونيور عن علاقته بجده، وقال إنه قريبا منه ويلتقي به كل يوم جمعة، ويتحدث معه في كل شيء، موضحا أنه يهتم بمعرفة كل ما يخص دراسته.