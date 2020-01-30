شاهد.. نهى نبيل توبخ ابنها بكلمات نابية!

كتب امير فتحي في الخميس 30 يناير 2020 01:53 مساءً - تصدر اسم الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل مواقع التواصل الاجتماعي وقائمة الأكثر بحثًا على محرك “غوغل” بعد تسريب مقطع فيديو تم تصويره من كاميرا المراقبة الموجودة داخل منزلها.
وبحسب ناشر الفيديو، فإن نهى نبيل تظهر في الفيديو وهي توبخ ابنها الكبير محمد بعبارات وألفاظ خادشة وعنيفة أثارت استياء روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بأن طفلها بعمر لا يجب عليه سماعها في هذا السن أو في أي سن.
وتعرضت نهى لانتقادات شديدة، ودشن نشطاء وسمًا يحمل اسمها وتداولوا تحته مئات التغريدات التي انتقدت تصرفها بحق طفلها ومتابعيها، فيما انتقد القسم الآخر التدخل بخصوصيات شخص وتداول أموره العائلية على نطاق واسع.
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