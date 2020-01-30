الفنانة مريم حسين تعيد نشر مقطع وهي ترقص بفستان ضيق

الخميس 30 يناير 2020

ظهرت الفنانة «مريم حسين» في مقطع فيديو وهي ترقص بفستان ضيق.



وبحسب وسائل الإعلام، فبعد صدور حكم بحبسها وإبعادها عن دولة الإمارات، أعادت الفنانة المغربية «مريم حسين» نشر مقطع مصوَّر لها وهي ترقص على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيما طالبها متابعوها بحذفه؛ حتى لا يمثِّل ذلك تحديًّا للحكم القضائي، بينما انتقدها آخرون.

وظهرت الفنانة «مريم حسين» في المقطع المصور الذي نشرته على حسابها «تويتر» وهي ترتدي فستان سهرة فضيًّا ضيقًا وترقص بشكل مثير، خلال إحدى حفلات رأس السنة بدولة الإمارات.

وقالت «مريم حسين» عبر «تويتر»: «أنت رجل القانون وفاهم بالقانون وكلامي هذا أبدًا لا يشكك بقرار المحكمة الموقرة.. ولكن كرجل قانون هل أنت قاعد تشوف هتك بالرضا؟».

وأضافت الفنانة المغربية «مريم حسين»: «ولنفترض هتك عرضي وينه اللي هتك عرضي محد استدعاه واللي صور الفيديو ونشره وينه!؟ .. وأما بالنسبة للرقص ما في قانون يجرم الشخص أنه ما يرقص».

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وفي أعقاب نشر مريم حسين للمقطع المثير، انتقدها رواد موقع «تويتر»، إذ قال أحدهم: «أنا شفت ناس صارت لها قضايا واجد والناس وقفت معاها ظالم ومظلوم بس أول مره اشوف العالم كلها وقفت مع الجسمي ضدك دليل انو جميع المجتمع الخليجي واتوقع المغربي بعد نابذك وكارهك».

وقبل أيام قليلة، أصدرت محكمة جنح دبي حكمها بشكل نهائي غير قابل للاستئناف بعد قرابة عام، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وسجنها 3 أشهر وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.

ومن أجل أن يتنازل الإعلامي صالح الجسمي عن القضية، اعتذرت الفنانة المغربية مريم حسين للجسمي بعد الحكم بحبسها، لكن الإعلامي الإماراتي رفض الاعتذار والوساطة.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام توسَّطت بين مريم حسين ومواطنها صالح الجسمي، قائلة عبر حسابها على « تويتر»: «حاول تبحث وتجدد نفسك لتكسب ود الناس أكثر شوف أخوك حسين الجسمي مدرسة وإنسان الكل يحترمه؛ لأنَّه عمل أساس لنفسه ومريم حسين هي بنت وكل إنسان يغلط خليك أحسن وتنازل».

لكن الإعلامي صالح الجسمي قال: إنَّ مواطنته الفنانة أحلام تدخلت في قضية خلافه مع الفنانة المغربية مريم حسين دون علم لها بخلفية القضية