شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الملياردير بيل جيتس تعلن خطوبتها لصديقها المصري نايل نصار والان مع التفاصيل

الخميس 30 يناير 2020 أعلنت جينفر، ابنة الملياردير بيل جيتس، خطوبتها لصديقها الفارس المصري، نايل نصار، بعد علاقة دامت 4 أعوام.

وكانت العلاقة بين نايل وجينفر قد بدأت أثناء دراستهما في جامعة ستانفورد. Advertisements وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جينفر (23 عاما) أعلنت نبأ خطوبتها لنايل (28 عاما)، الأربعاء، عبر تطبيق "أنستقرام". وكتبت جيفنر: "نايل نصار، أنت فريد من نوعك، لا أستطيع الانتظار لأن نقضي حياتنا معا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب، بالتأكيد نعم أوافق"، وكتب نايل عبر "أنستقرام": "لقد وافقت". ونشرت جينفر صورة لها مع نايل وهما يقومان برحلة تزحلق، وبدت متأثرة ومتفاجئة بعدما عرض عليها نايل الزواج، وظهرت جينفر في الصورة وهي ترتدي خاتما ماسيا كبيرا.

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