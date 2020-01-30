متابعة بتجــــــــرد: أثناء تواجده في بطولة دبي لكرة السلة مؤخراً أعلن نجم كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب بطريقة مفاجئة عن قرار اعتزاله.
وأتى هذا القرار بعدما أبلغ الاتحاد اللبناني لكرة السلة المعنيين بتعليق مبارياته إلى أجل غير مسمى نظراً للأوضاع السياسية و الأمنية في لبنان.
وفي إتصال مع فادي الخطيب أكد لـ”ET بالعربي” الخبر وأشار إلى أن هذا القرار نهائي ولا تراجع عنه إلا في حال عودة مباريات بطولة لبنان. وإعتبر أن ما يحدث على صعيد كرة السلة اللبنانية غير مقبول وهو لطالما ناضل في سبيل تحسين هذه اللعبة. وتابع: “نحن أمام شهرين حاسمين فإما يتحدد مصير عودة البطولة أو سأمضي بقراري بالاعتزال وأحدد موعد لمباراتي النهائية التي سيحضرها زملائي ولاعبين عالميين”.
تجدر الاشارة إلى أن فادي سيستقر في الفترة المقبلة في دبي فهو إضافة إلى انضمامه لصفوف المنتخب الاماراتي إفتتح مجمعه الرياضي الجديد Champs Ahead وسيتفرغ لعمله هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر فادي الخطيب يعتزل كرة السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.