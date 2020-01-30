فادي الخطيب يعتزل كرة السلة

متابعة بتجــــــــرد: أثناء تواجده في بطولة دبي لكرة السلة مؤخراً أعلن نجم كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب بطريقة مفاجئة عن قرار اعتزاله.

وأتى هذا القرار بعدما أبلغ الاتحاد اللبناني لكرة السلة المعنيين بتعليق مبارياته إلى أجل غير مسمى نظراً للأوضاع السياسية و الأمنية في لبنان.

وفي إتصال مع فادي الخطيب أكد لـ”ET بالعربي” الخبر وأشار إلى أن هذا القرار نهائي ولا تراجع عنه إلا في حال عودة مباريات بطولة لبنان. وإعتبر أن ما يحدث على صعيد كرة السلة اللبنانية غير مقبول وهو لطالما ناضل في سبيل تحسين هذه اللعبة. وتابع: “نحن أمام شهرين حاسمين فإما يتحدد مصير عودة البطولة أو سأمضي بقراري بالاعتزال وأحدد موعد لمباراتي النهائية التي سيحضرها زملائي ولاعبين عالميين”.

تجدر الاشارة إلى أن فادي سيستقر في الفترة المقبلة في دبي فهو إضافة إلى انضمامه لصفوف المنتخب الاماراتي إفتتح مجمعه الرياضي الجديد Champs Ahead وسيتفرغ لعمله هناك.