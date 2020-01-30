نادين نسيب نجيم بالزي العسكري وتواصل تصوير مسلسل “عشرين عشرين”

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متابعة بتجـــــــــرد: بعد إعلان النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم أنها ستجسد شخصية “النقيب سما” في مسلسلها الرمضاني المقبل “عشرين عشرين”، صمم لها أحد المتابعين صورة وهي ترتدي الزي العسكري، معبرين عن حماسهم لمشاهدتها في العمل الجديد.
وتواصل نجيم تصوير مسلسل “عشرين عشرين” الذي تتشارك بطولته مع الممثل قصي خولي، بالإضافة إلى عدد من الممثلين اللبنانيين والعرب.
مسلسل “عشرين عشرين” ينتمي إلى نوعية المسلسلات البوليسية المليئة بالغموض والإثارة حيث تجسد نادين خلال أحداثه شخصية محققة بوليسية، وهو من تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح” لصاحبها المنتج صادق الصباح.
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