لجنة “ذا فويس سينيور” تجتمع على العشاء وزوجة ملحم زين تخطف الأنظار

لبت لجنة “ذا فويس سينيور” وفريق العمل دعوة النجم ملحم زين الى العشاء في بيروت وذلك بعد شهر من العمل الدؤوب والجهد المتواصل لتصوير حلقات البرنامج في استديوهات MBC في لبنان.

ونشر “زين” صورة من أجواء العشاء حيث ظهر الى جانب زوجته بالاضافة الى اللجنة وفريق العمل، وكتب: “كان لقاءً جميلاً جداً بعد شهر من التصوير والمجهود الحقيقي، شرفتوني والله يعطيكم العافية الأساتذة الكبار وفريق the voice senior“.

بدورها شكرت الديفا سميرة سعيد ريس الأغنية اللبنانية على حسن ضيافته، وكتبت: “شكرا ملحم على كرم ضيافتك مع الصحبة الحلوة”.

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أما شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم علّقت على اللقاء، وكتبت: “مع أحلى ناس“.

صور اللقاء انتشرت بكثافة على مواقع التواصل، حيث أثنى نشطاء على جمال زوجة ملحم زين الذي يحاول قدر المستطاع ان يبعد حياته الشخصية عن المنصات الاجتماعية.

وكان قد انطلق تصوير المرحلة الأولى “الصوت وبس” من “ذا فويس سينيور” المؤلّفة من حلقتين فقط قبل شهر تحت إدارة وإشراف النجوم – المدرّبين الأربعة هاني شاكر، سميرة سعيد، نجوى كرم وملحم زين، الذين يستمعون، ويحرّكون الكراسي لاختيار أحلى صوت من بين مواهب غنائية فوق الستين أتت خصيصاً للمشاركة في البرنامج من مختلف أنحاء العالم العربي.

يضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، وينقل اثنين منهم معه إلى النهائيات، حيث يغني كل منهم أغنية منفردة، وصولاً إلى الحلقة الأخيرة حيث يتم تتويج أحلى صوت. والبرنامج يتولى تقديمه ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذين يرافقان المشتركين خلف الكواليس وعلى المسرح.