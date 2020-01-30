نجاح جراحة تركي آل الشيخ.. والكشف عن مرضه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، اقترب من استكمال رحلة علاجه بشكل نهائي، والتي بدأها منذ فترة، على إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، وأجرى نتيجة لها عملية جراحية ناجحة لإزالة ورم في مستشفى new york presbytrrian weill corn، بولاية نيويورك الأمريكية.

وحرص العديد من وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي السعودية، اليوم الخميس، على متابعة حالته الصحية، والتأكيد على نجاح العملية التي أجراها؛ حيث قالت صحف محلية سعودية إن المستشار تركي آل الشيخ أجرى عملية جراحية ناجحة في نيويورك تم خلالها إزالة ورم بعد معاناته منه في الأيام الماضية.

كما حرص العديد من النجوم على دعم تركي فى أزمته الصحية؛ إذ نشر الشاعر والسيناريست أمير طعيمة، صورة له برفقة المستشار عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، قائلا له: "الف سلامة عليك يا معالي المستشار وربنا يقومك بالسلامة لكل حبايبك، وشكرا على كل حاجة".

يذكر أن تركي كان يعاني من نزيف متقطع، وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدمين، بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس يقع قريبا من الغدة، ويشرف على حالته فريق طبي من أوروبا والولايات المتحدة.

وكان آل الشيخ قد غادر المملكة متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأيام الماضية في رحلة علاجية لم تنته بعد، كما أصدر مؤخرا بيانا على صفحته بـ "فيس بوك"، بخصوص موقف رئاسته الشرفية للنادي الأهلي المصري.

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وجاء نص البيان كالتالي: "تشرف برئاسة النادي الشرفية، إلا أن النادي لم يرد على استقالته منها، وقال خطاب آل الشيخ: "تشرفت بالرئاسة الشرفية الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله".

وأكمل مضيفا: "تقدمت رسميا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة".

وأردف: "آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري في أقرب وقت ممكن، متمنيا للأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار، وسأستمر عاشقا للنادي الأهلي وجمهوره".

وقبل أيام شارك آل الشيخ متابعيه صورة له نشرها عبر حسابه الخاص على إنستغرام، ظهر فيها بملامح متعبة واضعا على رأسه ضمادة من "الشاش الطبي"، إضافة إلى بعض الدعامات الطبية التي لوحظت في يديه وأخرى ممتدة من رأسه.

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