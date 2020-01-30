صالح الجسمي يوجه نداء للشرطة: لماذا مريم حسين طليقة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ناشد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، شرطة دبي، بالتدخل من أجل القبض على الفنانة المغربية مريم حسين وتنفيذ حكم محكمة الاستئناف في دبي، القاضي بإبعادها عن دولة الإمارات وحبسها شهرا واحدا لإدانتها بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني "راب" في إحدى الحفلات الموسيقية.

وبث الإعلامي الإماراتي مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، قال فيه: "أوجه رسالة إلى اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي.. المدعوة مريم حسين اعويدات صدر بحقها حكم استئناف بالحبس والإبعاد من الدولة منذ يوم الأحد 26 يناير وحتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم بحقها أو القبض عليها.. وأتساءل لماذا هي حرة طليقة، لا أحد فوق القانون ومن أخطأ يتحمل ما اقترفت يداه؟".

وأضاف صالح الجسمي: "أنا في نهاية نوفمبر قبل إجازة العيد الوطني كنت أسافر إلى أصحابي في باكو عاصمة أذربيجان وصدر بحقي حكم غرامة 5 آلاف درهم في قضية سوشال ميديا ومنعت من المغادرة ولم أستطع الدفع سوى أول يوم دوام بعد العيد، فلا أحد فوق القانون.. أرجو القبض عليها.. أنا تضررت أنا وعائلتي على مدى أكثر من سنتين.. فأرجو القبض عليها".

وفي السياق نفسه كانت مريم حسين، قد وجهت تساؤلا للجمهور بعد الحكم الصادر ضدها، قائلة: "الكلمة اللي أقدر أقولها لجمهوري، إني أثق في القضاء الإماراتي النزيه، الذي أتمنى أن ينصفني في مرحلة التمييز بعد شهر من اليوم إن شاء الله".

Advertisements

وأضافت مريم: "وإذا كان هذا الشخص ص ج الذي كتب بسنابه، إن هذا الحكم الأخير والنهائي حتى بالتمييز، فكيف ومن وين له الخبر قبل لا يتحول الملف حقي للقضاء اللي بالتمييز؟ اترك لكم التحليل".

يذكر أن الفنانة أحلام قد دخلت الأزمة بعدما طالبت من صالح التنازل عن القضية والعفو عن مريم، وهو ما رفضه، ثم حذفت تغريداتها الخاصة بالطرفين.

واضطرت أحلام لمسح تغريداتها المتعلقة بالوساطة، بعدما أطل الجسمي في فيديوهات مطولة عبر حسابه على سناب شات، أوضح فيها ملابسات قضيته مع مريم حسين، معتبرا أن ما تعرض له من سباب وشتائم وتجريح وإهانة وتشويه لسمعته لمدة عامين لا يسمح له بالتنازل مهما حدث، على الرغم من إعلانها أنها انسحبت من الوساطة؛ إذ ردت أحلام على تغريدة لصالح الجسمي، قالت فيه: "أولا شكرا على الرد أنا كل اللي طلبته أن تتنازل لأني كنت مفتكرة إنها قضية شخصية بينكم ومهاترات سناب لأني بعض الأحيان أشوفك في الاكسبلور بفتكرك عندك مشاكل ومهاترات مع الفنانات".

وأوضحت أحلام: "وحتى أنا أستنكر لأني مش عارفة ومش متابعة وللأسف اللي ما يتابعك يفهم شي ثاني وأنا حبيت أكون طرف خير فقط".