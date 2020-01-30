كريستيانو رونالدو يسجل رقما قياسيا في تاريخ إنستغرام

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بجانب إنجازاته التي لا تعد ولا تحصى في عالم الساحرة المستديرة، يحظى نجم كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة "إنستغرام" حتى أنه ينافس أشهر النجوم بشعبيته الكبيرة.

وفي حين أنه للعديد من المشاهير والنجوم قاعدة جماهيرية كبيرة على إنستغرام، إلا أن كريستيانو أصبح لا منافس له؛ إذ أصبح أول شخص يحصل على 200 مليون متابع في تاريخ إنستغرام، وعلى مستوى العالم.

وحسبما ذكرته صحيفة "ذا ستاندرد"، تصدر كريستيانو قائمة الأشخاص الأكثر متابعة على إنستغرام، وتفوق على مجموعة من أبرز المشاهير والنجوم، خاصة أنه سجل رقما قياسيا في تاريخ إنستغرام، حيث بلغ عدد متابعيه 200 مليون شخص وهي سابقة من نوعها.

ومع تصدره القائمة وخطفه المركز الأول، تفوق نجم كرة القدم على مجموعة من أبرز نجوم الفن؛ إذ خطف المركز الأول من "أريانا غراندي"، والتي جاءت في المركز الثاني بعدد متابعين بلغ 173 مليونا، ولحقها في المركز الثاني الممثل "دوين جونسون"، الشهير بلقب "ذا روك"، حيث بلغ عدد متابعيه 170 مليون شخص.

وعلى عكس عام 2018، تراجعت "سيلينا غوميز" إلى المركز الـ 4 هذا العام بعدد متابعين بلغ 167 مليون شخص، وذلك بعد أن كانت في المركز الثاني في 2018.

Advertisements

بينما جاءت كايلي جينر وشقيقتها كيم كارداشيان في المركزين؛ الـ 5 والـ 6، على التوالي حيث بلغ عدد متابعيهما، 159 و158 مليون شخص، بالترتيب نفسه.

بالإضافة إلى كريستيانو، انضم للقائمة أيضا نجما كرة القدم الشهيران "ليونيل ميسي" و"نيمار" ولكن ضمن المراكز الأخيرة؛ إذ جاء ميسي في المركز الـ 7 بـ 141 مليون متابع، بينما جاء "نيمار" في المركز الـ 9 بـ 132 مليون متابع.

وعلى عكس المتوقع، جاءت النجمة "بيونسيه" في المركز الـ 8؛ إذ بلغ عدد متابعيها 139 مليون شخص.

ومع تصدر كريستيانو وتسجيله رقما قياسيا في تاريخ إنستغرام، جاء "جاستن بيبر" في نهاية القائمة؛ إذ احتل المركز الـ 10 والأخير بعدد متابعين بلغ 126 مليون شخص.

يجدر بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها كريستيانو قائمة الأكثر متابعة على إنستغرام، ففي عام 2018، أطاح بسيلينا غوميز عن العرش، بحصوله على أكثر من 144 مليون متابع، وجاءت سيلينا في المركز الثاني ذلك العام، على الرغم من حصولها على 144 مليون متابع أيضا، إلا أن كريستيانو تفوق عليها ببضعة آلاف.