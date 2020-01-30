شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة أمريكية تقاضى ديزنى وبيكسار بسبب سرقة رسمتها فى فيلمهما Onward والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت فنانة تدعى Sweet Cecily Daniher دعوى قضائية ضد ديزنى وبيكسار، والمنتج Kori Rae، بسبب فيلم Onward ، تتهمهم بسرقة رسمتها، واستخدامها فى السيارة التى تظهر فى فيلم الإنيمشن الجديد Onward، دون الحصول على إذن منها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter"، وتطلق دانيهر على رسمتها "الفانكورن"، ووفقًا لدعوتها، فهى نتيجة حبها المستمر للوحوش الأسطورية، وصرحت دانيهر فى شكوتها "تحت خطر إثارة هذه النقطة، كان لدى شىء حقيقى بالنسبة لـ اليونيكورن، لفترة طويلة جدًا، وكانوا موضوعًا رئيسيًا فى عملى الفنى، طوال مجرى حياتى المهنية".



سويت سيسيلي دانيهر

قضت دانيهر الجزء الأفضل من العقدين الماضيين فى التقاط صور لأشياء شائعة تبدو وكأنها unicorns، فى عام 2014، نشرت كتابًا لصورها بعنوانI See Unicorns، وعلى مدار الأعوام الستة الماضية، كانت تمتلك "سيارة شيفروليه G10 لعام 1972، ذات اللون الأزرق الداكن والبنفسجى، مع سجادة ذات شعر أحمر، وجدران قطيفة حمراء، ومنطقة جلوس، وسقف سجاد أبيض ذى شعر، ولوحة جدارية على جانب واحد، التي تنشرها بانتظام صور على Instagram.

وصرحت دانيهر أن سيارتها أثارت اهتمام بيكسار، وتواصلت الشركة معها، وذلك لـ استئجار سيارتها لمناسبة خاصة فى سبتمبر 2018، حيث إنهم سيستخدمون السيارة لـ موظفي بيكسار وعائلاتهم، فى حدث موسيقى، ولن يتم استخدامها فى أى عمل سينمائى.

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فيلم ديزنى Onward

في 1 يونيو من العام الماضى 2019، اكتشفت دانيهر أن شركة Pixar تقوم بإنتاج Onward، وهى قصة تضم اثنين من الجان الأزرق يحاولان جمع الشمل، مع والدهما القتيل الذى يسافر حوله فى مركبة تشبه سيارة Vanicorn، ونشرت السيارتان على حسابها الخاص على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة "هل تعتقدون أن بيكسار وديزنى سرقا Vanicorn لفيلمهما #onward ؟؟؟؟".

ومن ثم فى 3 يونيو، نشرت الصورة مرة أخرى مع هذا التعليق: "منتج فيلم Onward، اتصل بى، ليعرف كيف أشعر، والاعتذار منى، حيث أراد أن يكشف لى أنهم استأجروا شاحنتى دون أن يكشفوا عن نواياهم أو خططهم بالكامل، وأنها آسفون لذلك أيضًا".



سويت سيسيلي دانيهر

في الشكوى، تقول دانيهر إن المنتج اعتذر لها، واعترف بأنهم عن قصد لم يبلغوها أنهم سيقومون باستخدام Vanicorn، في فيلم الأنيمشن Onward، لأن الفيلم لم يكن يحمل عنوانًا في ذلك الوقت وبدون عنوان لم يتمكنوا من الكشف عن العمل الجديد.

وأكد محامى دانيهر أن العقد الذى وقعته، يؤكد عدم استخدام السيارة، في أي صور أو مقاطع فيديو أو عروض مرئية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".