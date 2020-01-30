شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: لا تطورات فى حالة نادية لطفى الصحية وأستعد لزيارتها بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة الكبيرة نادية لطفى لحظات حرجة داخل المستشفى، وذلك بعد تدهور حالتها الحصية ودخولها فى غيبوبة، أمس الأربعاء، وبدوره أوضح الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، أنه يجرى اتصالاته بالمستشفى التى تتواجد بها الفنانة بعد ما سمع عن تدهورالحالة الصحية ودخولها فى غيبوبة، لكن المستشفى لم ترد عليه، مؤكداً أنه يستعد لزيارتها فى الساعات المقبلة وحينما يصل لأى معلومة جديدة عنها سيتم الإعلان فورا متمنياً الشفاء لها ويطلب من جمهورها الدعاء لها.



نادية لطفى

وأجرت الفنانة دلال عبد العزيز مداخلة هاتفية مساء أمس الأربعاء فى برنامج "كل يوم" على قناة ON E لتكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى باعتبار أنها دائمة السؤال عنها وتحرض على زيارتها من وقت لآخر، حيث قالت "نادية لطفى بالنسبة لى حاجة كبيرة جدًا، حبيبتى وصديقتى وبنتى وأمى وأختى فيها كل الصفات الجميلة لأنها فنانة عظيمة بكل المقاييس وبمواقفها الفنية والوطنية والانسانية"، مضيفة: "احنا مش فى ايدينا حاجة غير الدعاء وان شاءالله ربنا هيجبر بخاطرها".

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وظهرت نادية لطفى فى فيديو قبل أيام، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأيام الماضية، وأعربت نادية لطفى عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحى إحدى أهم فنانات زمن الفن الجميل، وتعرضها لصدمة كبيرة من الخبر المؤلم، وأشادت نادية لطفى بزميلتها الراحلة ماجدة الصباحى التى كانت تتمتع بروح جميلة، إضافة إلى السلوك المحترم، وعلاقاتها الشخصية مع كل زملائها المنتمين للوسط الفنى.

واحتفلت نادية لطفى يوم 3 يناير بعيد ميلادها والذى يصادق أيضاً يوم ميلاد الفنانة الهام شاهين التى حرصت على زيارة نادية لطفى فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت "فيديو" من كواليس زيارتها فى المستشفى عبر حسابها على انستجرام. موجهة لها رسالة: "بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة و بخير وصحة يارب".