شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيلها الرابعة.. فيروز أول مسيحية يقام لها عزاء فى مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الـ4 رحيل الطفلة المعجزة "فيروز" كما لقبها جمهورها وتركت لنا أعمالا فنية لازالت راسخة فى وجدان محبيها على الرغم من اعتزالها للفن منذ أكثر من 50 عاما، وقبل رحيلها فى مارس 2016، أوصت بدفن جثمانها وأداء صلاة الجنازة بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بأرض الجولف، وكان لها ما تمنت، لكنها لم تتخيل للحظة واحدة أن تفتح لها بيوت الرحمن، ويقام لها عزاء فى كنيسة وآخر بمسجد وهو مسجد الحامدية الشاذلية فهى أول مسيحية يقام لها عزاء داخل مسجد.

فعائلة زوج الفنانة الراحلة فيروز وابناها أيمن وإيمان مسلمان هما من قررا أن يكون العزاء بدار المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلية، بينما تم دفن الجثمان فى مدافن الأرمن بأرض الجولف بمصر الجديدة.

يشار إلى أن فيروز ارتبطت 30 عاما بالفنان الراحل بدر الدين جمجوم، وهو مصرى مسلم من أصل فلسطينى، وأحبها خلال عملهما في فرقة إسماعيل ياسين، وتزوجها دون أن يطلب منها اعتناق الإسلام، وتركها تمارس عقائدها الدينية على حريتها، وكان يصطحبها للكنيسة لأداء الصلوات وطقوس العبادة، بينما كانت ترافقه فى زيارته لمسجدى السيدة زينب والحسين.

فيروز اسمها الحقيقى "بيروز آرتين كالفيان"، وهى من أسرة أرمينية من حلب بسوريا، وولدت فى القاهرة عام 1943.

اكتشفها الفنان الكوميدى المصرى، إلياس مؤدب، وكان أحد أصدقاء والدها واختار أنور وجدى ليوقع مع والدها عقد احتكار تتقاضى عنه 1000 جنيه عن كل عمل فنى تقدمه.

توقفت فيروز عن التمثيل في سن 18 عاما تقريبًا، وذلك بعد وفاة أنور وجدى عام 1955، حيث كبرت فى السن ولم يتقبلها أحد خارج الإطار الذى رسمه لها وجدى، شاركت فى تجارب سينمائية لم تكن ناجحة، واعتزلت الفن بعد ميراث 6 أفلام ناجحة فقط.

فيلمها الأشهر كان فيلم "دهب"، والذى قامت ببطولته إلى جوار الفنان أنور وجدى، والفنانة ماجدة، وكانت وقتها فى العاشرة من عمرها، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وحتى الآن يعد هذا الفيلم، هو الأشهر في تاريخ الفنانة الراحلة.

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رصيدها الفنى 10 أعمال، وهى "ياسمين"، "فيروز هانم"، "صورة الزفاف"، "دهب"، "الحرمان"، "عصافير الجنة"، "إسماعيل ياسين للبيع"، "إسماعيل ياسين طرزان"، "أيامى السعيدة"، "بفكر فى اللى ناسينى".

توفيت فيروز في 30 يناير عام 2016، بعد صراع مع مرض الفشل الكلوى، عن عمر ناهز 72 عاما.







