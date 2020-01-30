شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء الكيلانى ترد على شائعات طلاقها من الفنان تيم حسن بصورة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سارعت الإعلامية وفاء الكيلانى بالتفاعل مع الأخبار التى تناقلتها بعض المواقع الفنية فى الفترة الأخيرة وتتناول أخبار غير صحيحة عن وجود خلافات أو انفصال بين النجم اللبنانى تيم الحسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلانى، حيث قررت أن ترد على هذه الأخبار والشائعات بطريقتها الخاصة، بنشر صورة تنقل فيها العلاقة بينها وبين زوجها دون أن تخرج للتكذيب فى وسائل الإعلام.





ونشرت الإعلامية وفاء الكيلانى، عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، مساء الأربعاء، صورة رومانسية تجمعها بزوجها الفنان تيم الحسن وهى تحتضنه لترد على شائعات خلافهما أو انفصال الثنائى الذى تزوج منذ مايو 2017.

يذكر أن الفنان تيم حسن احتفل فى مايو 2017، بعقد قرانه على الإعلامية وفاء الكيلانى، وفاجأ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر خبر زواجه.

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وفاء الكيلانى مع تيم حسن

يشار إلى أن تيم حسن شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الهيبة 3" بطولة سيرين عبد النور ومنى واصف ومجموعة كبيرة من النجوم، وقامت ببطولة الجزء الأول الممثلة نادين نسيب جيم، فيما كانت نيكول سابا بطلة الجزء الثاني.

وكانت قد تعاقدت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور على بطولة الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة" والذى يحمل اسم "الحصاد"، أمام النجم السورى تيم حسن وسيناريو وحوار باسم السلك وإخراج سامر البرقاوى ويشارك فى بطولته منى واصف وعبدو شاهين، وعرض فى شهر رمضان الماضى، ليستمر صناع المسلسل فى الاستعانة ببطلة جديدة أمام تيم فى جزء.

وقدمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطولة الجزء الأول من "الهيبة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان عام 2017، فيما قامت مواطنتها نيكول سابا ببطولة الجزء الثانى من العمل فى رمضان 2018، ليستمر صناع المسلسل فى الاستعانة بالنجمات العرب الجميلات للوقوف أمام تيم حسن فى العمل، حيث يشهد مشوار الفنان السورى فى الدراما وقوف العديد من الجيلات العرب أمامه فى أعماله.